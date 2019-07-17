Керівництво експертного центру МОЗ допустило недбалість, яка спричинила збитки на суму 1,4 млн, - СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У межах досудового розслідування оперативники спецслужби задокументували, що один з керівників держпідприємства у порушення умов договору оренди з бізнес-структурою розірвав його в односторонньому порядку. Комерсанти звернулись до суду, всі рішення якого посадовці Державного експертного центру ігнорували. У результаті суд наклав штрафні санкції на держпідприємство у розмірі 1,4 мільйона гривень.

Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що через неналежне виконання своїх службових обов’язків та несумлінне ставлення до них керівництво ДП "Державний експертний центр МОЗ України" вчинило службову недбалість, що призвело до неефективного використання ввіреного майна, та як наслідок - завдання матеріальної шкоди підприємству на суму понад 1,4 мільйона гривень.

Ці висновки підтверджено ревізією Держаудитслужби та висновками судово-економічної експертизи.

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Наразі одному з керівників держпідприємства оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун раніше заявила про тиск СБУ та ДБР на Державний експертний центр МОЗ.