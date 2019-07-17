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17.07.19 14:40

"Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" проходять до Ради, - опитування "Соцмоніторингу" та Інституту Яременка

Чотири політичні партії - "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність", - впевнено проходять до Верховної Ради наступного скликання.

"Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" проходять до Ради, - опитування "Соцмоніторингу" та Інституту Яременка

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка.

Згідно з оприлюдненими на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу результатами опитування, при розрахунковій явці в день голосування 21 липня 47-49% "Слугу народу" готові підтримати 42,5% респондентів серед тих, хто визначився, буде голосувати.

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"Опозиційну платформу - За життя" підтримують 15,1% виборців, "Європейську Солідарність" - 8,1%, ВО "Батьківщина" - 7,6%.

Водночас з урахуванням статистичної похибки вибірки в 1,8% також певні шанси подолати 5-відсотковий прохідний бар'єр на парламентських виборах мають партії "Голос" і "Громадянська позиція" (по 4,8%) і "Сила і честь", за яку готові віддати свої голоси 4,6% виборців.

Решта партій не долають прохідний бар'єр.

Дослідження проводилося 3-10 липня в усіх регіонах України, крім непідконтрольних територій. Опитано 3022 респондентів, стандартна похибка вибірки +/- 1,8%. Розрахункова явка в день виборів становитиме 47-49%.

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