Українсько-американські відносини мають відбивати позицію Президента, - помічник Зеленського про зміну посла в США

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак.

"Я повністю підтримую це рішення (про зміну посла України в США. - Ред.). Українсько-американські відносини мають відбивати і враховувати позицію Президента Зеленського. Україна має стати для США взаємовигідним стратегічним партнером. У цьому запорука нашого успіху, і в нас для цього є всі можливості, політична воля і велике бажання. Природно, що це все передбачає іншу людину на місці посла України в США", - сказав він.

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Єрмак зазначив, що нині триває робота з пошуку нового українського посла в США.

"Президент дуже уважно ставиться до вибору кандидатур. Він не ухвалює хаотичних рішень. Президент за всіма ключовими призначеннями вважає за краще, крім отриманої інформації, провести особисту зустріч, зрозуміти для себе, що це за людина, рівень її професіоналізму, мотивації", - зазначив він.