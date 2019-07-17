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17.07.19 15:27

Глава Державної архітектурно-будівельної інспекції Кузьмін не пройшов випробувальний термін, - Зубко

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко підписав подання до Кабінету Міністрів щодо непроходження випробувального терміну Головою Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

Глава Державної архітектурно-будівельної інспекції Кузьмін не пройшов випробувальний термін, - Зубко

Зубко повідомив, що випробувальний термін тривав три місяці, протягом яких Кузьмін не зміг виконати поставлені перед ним завдання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства регіонального розвитку.

"Електронний кабінет забудовника не впроваджено, реструктуризація ДАБІ не підготовлена. І найголовніше — збільшення останнім часом відмов у будівництві – з 20% до 70%. Плюс — ненадання голові ДАБІ доступу до державної таємниці у зв’язку з поданням ним неправдивих відомостей про себе", — зазначив Геннадій Зубко

"Ми проаналізували стан виконання завдань і ситуацію на будівельному ринку, яка є катастрофічною за кількістю звернень і відмов. Тому я підготував саме таке подання. Розраховую, що Кабінет Міністрів його розгляне згідно з процедурою і ухвалить відповідне рішення", — наголосив він.

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Як повідомлялося, уряд наприкінці березня 2019 року за підсумками конкурсу призначив головою ДАБІ Сергія Кузьміна, який з січня 2016 року по кінець січня 2019 року очолював держпідприємство "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" ("Укрдержбудекспертиза"). На посаду глави ДАБІ, крім Кузьміна, претендували ще три кандидати. Сам Кузьмін претендував також на посаду глави Держгеонадр.

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