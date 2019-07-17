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17.07.19 15:46

Майора поліції, який вимагав щомісячну "данину" в розмірі 30 тис. грн, затримано на Рівненщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ затримали на хабарі начальника сектору одного з райвідділів Нацполіції в Рівненській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Майора поліції, який вимагав щомісячну данину в розмірі 30 тис. грн, затримано на Рівненщині, - СБУ 01

Майор поліції вимагав від місцевого комерсанта щомісячний хабар за неперешкоджання підприємницькій діяльності.

Правоохоронці затримали зловмисника поруч із райвідділом поліції після одержання хабаря - 15 тисяч гривень готівкою і талонів на пальне на таку ж суму.

Майора поліції, який вимагав щомісячну данину в розмірі 30 тис. грн, затримано на Рівненщині, - СБУ 02

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Майора поліції, який вимагав щомісячну данину в розмірі 30 тис. грн, затримано на Рівненщині, - СБУ 03
Майора поліції, який вимагав щомісячну данину в розмірі 30 тис. грн, затримано на Рівненщині, - СБУ 04

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

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