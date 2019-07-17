У США уважно стежать за діями Зеленського й очікують виходу відносин з Україною на новий рівень, - помічник Президента

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" помічник Президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак.

"У мене склалося тверде переконання, що в США вірять Зеленському, але ж американців переконати дуже непросто. Мені здається, відкритість і щирість Президента, бажання насамперед залишатися людиною дуже імпонують американцям. Наші партнери розраховують, що відносини з Україною вийдуть на новий якісний рівень, про це йшлося на всіх зустрічах. У США також знаходять відгук мирні ініціативи Президента Зеленського", - сказав він, розповідаючи про свій нещодавній візит до США 10-11 липня, куди також їздив секретар РНБО України Олександр Данилюк.

Єрмак окремо наголосив на підтримці України в усіх напрямках.

"Було висловлено ​​зацікавленість у побудові відносин із президентом Зеленським, переказано вітання й очікування. У США уважно стежать за діями Президента, його кроки перебувають у центрі уваги, зокрема поїздки країною, спілкування з різними чиновниками", - зауважив він.

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Помічник Зеленського розповів, що під час зустрічей обговорював низку ключових питань, що стосуються відносин між країнами, а також деталі майбутнього масштабного офіційного візиту Зеленського в США.

"У мене була низка зустрічей, зокрема спільні зустрічі з Олександром Данилюком. Однією з них була зустріч у Білому домі з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном, міністром енергетики США Ріком Перрі, спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером та послом США в ЄС Гордоном Сондлендом", - зазначив Єрмак.