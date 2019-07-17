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17.07.19 15:50

Зеленський сумнівається, що депутати прийдуть на позачергове засідання ВР

Президент Володимир Зеленський сумнівається в тому, що 18 липня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яке він сам скликав у терміновому порядку.

Зеленський сумнівається, що депутати прийдуть на позачергове засідання ВР

Про це він сказав у Миколаєві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

"Я не впевнений, що вони (депутати) прийдуть (завтра)", - сказав він.

Інших деталей він не повідомив.

Нагадаємо, Зеленський попросив главу парламенту Андрія Парубія скликати в терміновому порядку засідання ВР для розгляду повернення відповідальності за незаконне збагачення, а також ухвалення внесеного ним законопроєкту про відстрочку після 24 серпня на 90 днів введення штрафів за порушення термінів митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про Антикорупційний суд, незаконне збагачення та євробляхи, - Рябошапка про причини скликання позачергового засідання Ради

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