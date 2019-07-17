Сироїд про вимогу Зеленського скликати позачергове засідання ВР: "Задоволення статевої пристрасті неприродним способом з використанням безпорадного стану особи"

Про це Сироїд написала на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Вимога Президента про скликання позачергово засідання після розпуску парламенту - це "задоволення статевої пристрасті неприродним способом з використанням безпорадного стану особи". (Стаття 153 КК)", - вважає Сироїд.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський направив голові Верховної Ради Андрію Парубію лист з проханням провести в четвер, 18 липня, позачергове засідання Верховної Ради.

За словами заступника керівника Офісу Президента України Руслана Рябошапки, президент хоче, щоб депутати схвалили його законопроєкти про Вищий антикорупційний суд, повернення відповідальності за незаконне збагачення та відтермінування для власників євроблях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський сумнівається, що депутати прийдуть на позачергове засідання ВР