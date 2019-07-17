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17.07.19 16:10

Прикордонники підстрелили контрабандиста на Волині

Співробітникам Держприкордонслужби довелося за допомогою зброї зупиняти громадян України, які намагалися нелегально переправити річкою цигарки до Польщі.

Прикордонники підстрелили контрабандиста на Волині

Контрабандисти намагалися переправити до Польщі близько 5000 пачок сигарет, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Держприкордонслужби в Facebook.

Прикордонники виявили порушників біля села Висоцьк на Волині. Вони на гумовому човні перевозили цигарки через Західний Буг.

"Побачивши правоохоронців, двоє контрабандистів вдалися до втечі, а один із них почав чинити фізичний вплив щодо прикордонника. Правоохоронці застосували пристрій для відстрілу патронів з гумовими кулями. Порушник дістав травми, після чого відмовився від своїх протиправних намірів", - сказано в повідомленні.

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Сигарети, які намагалися переправити контрабандисти. Фото Держприкордонслужби.

Прикордонники надали йому першу медичну допомогу і доставили в центральну районну лікарню.

Двох затриманих за спробу порушення державного кордону притягнуто до адміністративної відповідальності.

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