Прикордонники підстрелили контрабандиста на Волині

Контрабандисти намагалися переправити до Польщі близько 5000 пачок сигарет, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Держприкордонслужби в Facebook.

Прикордонники виявили порушників біля села Висоцьк на Волині. Вони на гумовому човні перевозили цигарки через Західний Буг.

"Побачивши правоохоронців, двоє контрабандистів вдалися до втечі, а один із них почав чинити фізичний вплив щодо прикордонника. Правоохоронці застосували пристрій для відстрілу патронів з гумовими кулями. Порушник дістав травми, після чого відмовився від своїх протиправних намірів", - сказано в повідомленні.

Сигарети, які намагалися переправити контрабандисти. Фото Держприкордонслужби.

Прикордонники надали йому першу медичну допомогу і доставили в центральну районну лікарню.

Двох затриманих за спробу порушення державного кордону притягнуто до адміністративної відповідальності.