Кількість позовів проти РФ наближається до 300 тис. Понад тисяча позитивних судових рішень вже є, - Сенченко

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив лідер громадського руху і політичної партії "Сила права" Андрій Сенченко.

"Ми всім цим людям безкоштовно допомагаємо судитися проти Російської Федерації. Нам вдалося розгорнути мережу по всій країні, в кожному обласному центрі є маленький юридичний офіс. Там в основному працюють молоді юристи, яких ми беремо за конкурсом. Їхнє завдання - допомогти зібрати всі первинні документи для звернення до суду. Усі позови і заяви до суду готує наша центральна команда", - розповів він.

За словами Сенченка, на даний момент виграно вже понад тисячу справ.

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"Ми вперше зайшли в суд у травні 2015 року, наприкінці серпня отримали перше рішення. Це досить непростий процес, особливо був спочатку дуже складним. Виграли понад тисячу справ. Зараз у нас відбувся стрибок у кількості позовів, і сьогодні кількість заявників наближається до 300 тисяч. За рахунок того, що ми розширили категорії і тепер ведемо справи звичайних українських громадян, які подають позови за заподіяння Росією моральних страждань від втрати Криму і Донбасу", - повідомив політик.

Сенченко також уточнив, що "кожен український громадянин, який є патріотом своєї країни і якому завдано моральної шкоди російською агресією, також має право на отримання компенсації збитків у розмірі 100 тисяч гривень".

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