Роботи вели комунальники, а гроші з бюджету отримувала приватна компанія, - журналісти про корупційну схему за участю віце-прем'єра Кістіона на батьківщині Гройсмана

Про це йдеться в статті-розслідуванні "Апострофа", передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляє видання, "схема Гройсмана-Кістіона" така: з державного і місцевого бюджетів виділялися кошти на ремонт, реконструкцію та будівництво об'єктів комунальної інфраструктури. Далі, за даними видання, місцева влада проводила тендери. За даними видання, на них подавалися кілька фіктивних фірм - і одна реальна, яка і ставала переможцем. Наприклад, стверджує видання, ТОВ "Мікс Лайт", керівництво якої було напряму пов'язане з Кістіоном. Після оголошення переможців тендеру на об'єктах починалися роботи. Підрядники отримували гроші з бюджету.

Разом з тим, за даними видання, особливістю схеми було те, що роботи виконувалися працівниками комунальних підприємств – на комунальній техніці за свою офіційну зарплату. А підрядник отримував кошти за те, чого не робив. Далі – кошти перекидалися черговій фірмі-прокладці. Вартість робіт та матеріалів завищувалась.

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У фірмі-прокладці наймалися фіктивні працівники, на них відкривалися рахунки в банку - нібито для отримання "зарплати", йдеться в статті-розслідуванні. Далі, за даними видання, картки передавалися бухгалтеру, а потім вже в кишені потрібних людей.

Як свідчать джерела видання, зустрічі керівництва ТОВ "Мікс Лайт" з віце-прем'єром Кістіоном часто відбувалися у вінницькому ресторані "Тифліс". Там, нібито, обговорювалися конкретні схеми і відповідальні за освоєння бюджетних коштів. За даними видання, про зміст цих зустрічей добре відомо правоохоронним органам, які кілька місяців поспіль фіксували конкретні факти, які вже потягнули на кілька кримінальних справ.

На зустрічах бували і місцеві керівники, на яких "схеми Гройсмана-Кістіона" замикалася знизу.Найчастіше це - директор комунального підприємства "Міськсвітло" Вадим Кондрацький, формальний керівник компанії підрядника ТОВ "Мікс Лайт" Віталій Загика і бухгалтер цієї ж ТОВ Валентина Ладанюк. Звдання "місцевих" було організувати тендери так, аби їх вигравали тільки свої, зазначає видання.

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Ще один зв'язок з віце-прем'єром Кістіоном, за даними видання, - його син Дмитро Володимирович Кістіон був власником ТОВ "Мікс Лайт" до 2 серпня 2018 року. А зараз він заступник директора КП "Вінницяоблводоканал", яке було надійним партнером і підрядником ТОВ "Мікс Лайт".

Видання зазначає, що СБУ відкрила кримінальне провадження №42018000000001896 від 2 серпня 2018 р. за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ст. 191, ч.2 ст. 205, ч 2, ст 364, ч. 2 ст 366, ч 2 ст 368-3 КК України.

За даними розслідування, окремі члени Кабінету міністрів і посадові особи комунальних підприємств Вінницької міськради "Міськсвітло", "Вінницяоблводоканал" шляхом зловживання службовим становищем в змові з посадовими особами ряду підприємств привласнили кошти державного та місцевого бюджетів в особливо великих розмірах.

В СБУ у відповідь на запит Кorrespondent.net, підтвердили, що слідчі Служби безпеки в цей момент дійсно проводять досудове розслідування у справі про можливе присвоєння грошей з державного та місцевого бюджетів в особливо великих розмірах "службовцями особами органів влади і низки комунальних підприємств Вінницької міської ради шляхом зловживання службовим становищем".

При цьому в СБУ не підтвердили, але і не спростували причетність до справи одного з віцепрем'єр-міністрів.

5 липня СБУ спочатку опублікувала на своєму сайті інформацію про викриття віцепрем'єр-міністра, нібито причетного до розкрадання бюджетних грошей, а через кілька годин без пояснень чи спростувань видалила новина.

Скрин повідомлення СБУ за 5 липня, яке зникло

Прізвище чиновника не вказувалася.

Сам Кістіон назвав цю інформацію за звинуваченням політичним замовленням і провокацією, до якої причетні кадри СБУ, призначені Петром Порошенком. І додав, що ніяких проваджень щодо нього не проводилося.