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17.07.19 16:47

У зоні ООС нацгвардійці затримали двох громадян, причетних до НЗФ найманців РФ

У районі проведення операції Об'єднаних сил військовослужбовці Національної гвардії затримали двох громадян, причетних до незаконних збройних формувань.

У зоні ООС нацгвардійці затримали двох громадян, причетних до НЗФ найманців РФ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

У понеділок, 15 липня, під час перетину блокпоста була затримана жителька Луганська - громадянка С., яка під час перевірки документів виявилася причетного до незаконного збройного формування "Світ Луганщини".

Цього ж дня було виявлено та затримано пасажира рейсового автобуса "Маріуполь-Донецьк", жителя Іловайська - громадянина С., який у результаті перевірки в пошуковій базі Національної поліції виявився причетним до діяльності незаконних збройних формувань "ДНР".

Цих осіб передали в правоохоронні органи.

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