У зоні ООС нацгвардійці затримали двох громадян, причетних до НЗФ найманців РФ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.
У понеділок, 15 липня, під час перетину блокпоста була затримана жителька Луганська - громадянка С., яка під час перевірки документів виявилася причетного до незаконного збройного формування "Світ Луганщини".
Цього ж дня було виявлено та затримано пасажира рейсового автобуса "Маріуполь-Донецьк", жителя Іловайська - громадянина С., який у результаті перевірки в пошуковій базі Національної поліції виявився причетним до діяльності незаконних збройних формувань "ДНР".
Цих осіб передали в правоохоронні органи.