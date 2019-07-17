Зараз питання про обмін полонених українських моряків не стоїть, - Полозов

Як передає Цензор.НЕТ, про це Полозов сказав у коментарі Громадському ТВ.

Водночас, є кілька варіантів, при яких моряків можна звільнити

"Обміни, як такі, взагалі не передбачено. Нікого, як у фільмі на мосту, міняти не будуть. Можливі взаємні звільнення за різних процесуальних підстав як з одного, так і з іншого боку. Є кілька процесуальних варіантів звільнення, які можна реалізувати в один день", - сказав адвокат.

"Список обміну це спрощене найменування переліку ув'язнених в обох країнах. Кожного звільнятимуть з кожного боку за індивідуальними схемами. Оскільки у всіх різні стадії, різні органи тощо", - додав він.

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Також Полозов додав, що потрібна тільки політична воля, технічних і юридичних перешкод немає. На думку адвоката, це питання не буде вирішене до парламентських виборів. Він зазначив, що Росія намагається залишити собі місце для політичного маневру.

"Щодо нинішнього суду, то влада РФ намагається залишити собі місце для політичного маневру і контролю ситуації, оскільки якщо остаточне політичне рішення не було би прийняте до 24 липня, моряків довелося б звільнити з-під варти у зв'язку із закінченням терміну. ​​А якщо не домовляться до цього часу? Лише тиждень залишається. Тому і продовжують, щоб тримати все під контролем", - сказав Полозов.