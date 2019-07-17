YouTube-канала з інтерв'ю "зенітника ДНР" Цемаха про "Бук" більше не існує

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету", інтерв'ю з Цемахом у пропагандистському фільмі "Брат на брата" все ж збереглося в кеші Google і поки доступне.
На відео Цемах заявив, що особисто бачив падіння літака і ховав зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого, за версією Об'єднаної слідчої групи, і був збитий рейс MH17 з 298 пасажирами на борту.
Як повідомлялося раніше, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.
Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.