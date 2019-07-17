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17.07.19 17:14

YouTube-канала з інтерв'ю "зенітника ДНР" Цемаха про "Бук" більше не існує

Підмосковне відділення партії "Родина" видалило YouTube-канал, на якому було опубліковано інтерв'ю з командиром ППО Сніжного Володимиром Цемахом, де він обмовився про "Бук", який ймовірно збив малайзійський Boeing MH17 у липні 2014 року.

YouTube-канала з інтерв'ю "зенітника ДНР" Цемаха про "Бук" більше не існує

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету", інтерв'ю з Цемахом у пропагандистському фільмі "Брат на брата" все ж збереглося в кеші Google і поки доступне.

На відео Цемах заявив, що особисто бачив падіння літака і ховав зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого, за версією Об'єднаної слідчої групи, і був збитий рейс MH17 з 298 пасажирами на борту.

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

Дивіться також: Є достатньо свідчень, що Цемах командував підрозділом ППО, коли було збито MH17, - Bellingcat. ФОТО

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