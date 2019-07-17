Громадянина Польщі, який залишив в інтернеті понад 80 образливих коментарів про українців, засудили до 2 років громадських робіт

Любителя інтернет-образ судили в польському Вроцлаві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на український мультимедійний портал у Польщі "Простір".

За даними звинувачення, поляк понад 80 разів образив у веб-мережі іноземців з приводу їхньої етнічної, расової і національної приналежності.

Обвинувачення охоплюють період від вересня 2017 року до лютого 2019. Окрім українців, Ярослав Ф. ображав євреїв та німців. Зокрема, образив посла Ізраїлю та консула Німеччини.

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Чоловік у коментарях використав такі вирази, як: "примітивний дикун", "свиняче плем’я", "свинячий народ", "стерво", "парші", "людський підвид" тощо.

У суді поляк відмовився давати пояснення та відповідати на запитання. Суд зачитав його пояснення, які він дав під час підготовчого провадження. Обвинувачений сказав, що не розумів, що написання коментарів у такій формі є злочином.

"Я не діяв із переконанням, що я вчиняю якийсь злочин. Я вважав, що перебуваю у межах свободи слова. Я писав усе це під впливом емоцій, після прочитання поміщених публікацй. У мене до представлених у них подій емоційне ставлення з уваги на історію моєї родини. Мій дідусь єдиний із шестиособової родини пережив волинську різню", — сказав він.

Ф. визнав, що його коментарі були вульгарними, за що, як сказав у поясненнях, йому соромно. "Я ніколи свідомо і навмисне не закликав би до вчинення злочинів (…), мої дописи були тільки коментарями певних подій та висловлювань інших осіб. Я шкодую і мені соромно", — визнав він.

Обвинувачений захотів добровільно відбути покарання. Він попросив для себе два роки обмеження волі у вигляді громадських робіт та висвітлення вироку в одній із місцевих газет.

Прокурор підтримав це покарання. "Цей вид злочину останнім часом широко розповсюджений, але ця справа є безпрецедентною у масштабах країни щодо числа та значення цих висловлювань", — сказала прокурор Юстина Тшцінська.