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17.07.19 23:54

Начальницю Держгеокадастру Новомосковського району та її заступника затримали на хабарі: поліція шукає потерпілих

На початку липня оперативники Управління захисту економіки в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Дніпровської місцевої прокуратури № 3 задокументували корупційну діяльність керівництва Держгеокадастру Новомосковського району.

За виготовлення землевпорядної документації з відновлення меж 4-х земельних ділянок, учасники корупційної схеми вимагали неправомірну вигоду в розмірі 9 тисяч доларів США, яку мав передати посередник, а ще 10 тисяч гривень - на картковий рахунок заступника районного Держгеокадастру, пише Информатор.

На даний момент вирішується питання про пред'явлення підозри за ч. 3, ст. 368 КК України. Якщо провину доведуть, фігурантам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляється на сторінці Департамента захисту економіки Національної поліції України.

Як повідомляє ГО "Антикорупційна правозахисна рада", згідно з інформацією з єдиного реєстру юридичних осіб України, начальником Управління Держгеокадастру в Новомосковському районі є Омельницька Олеся Дмитрівна, а її заступник - Білий Максим Ігорович.

За інформацією правоохоронців, така корупційна діяльність могла мати системний характер. Поліція шукає можливих потерпілих від "роботи" згаданих чиновників. Якщо ви володієте будь-якою інформацією з цього приводу, просимо повідомити на гарячу лінію Управління захисту економіки: (067) 520-77-00 або (067) 565 - 66 - 14.

Начальницю Держгеокадастру Новомосковського району та її заступника затримали на хабарі: поліція шукає потерпілих 01
Начальницю Держгеокадастру Новомосковського району та її заступника затримали на хабарі: поліція шукає потерпілих 02
Начальницю Держгеокадастру Новомосковського району та її заступника затримали на хабарі: поліція шукає потерпілих 03
Начальницю Держгеокадастру Новомосковського району та її заступника затримали на хабарі: поліція шукає потерпілих 04

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