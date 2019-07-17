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17.07.19 18:31

Візит глави угорського МЗС Сійярто на Закарпатті в розпал виборчої кампанії є неприкритим втручанням у внутрішні справи України, - Климпуш-Цинцадзе

Приїзд на Закарпаття делегації з Угорщини і глави угорського МЗС Петера Сійярто у розпал гарячої виборчої кампанії є неприкритим втручанням у внутрішні справи України.

Візит глави угорського МЗС Сійярто на Закарпатті в розпал виборчої кампанії є неприкритим втручанням у внутрішні справи України, - Климпуш-Цинцадзе

ро це на своїй сторінці в Фейсбук заявила віце-прем'єр Іванна Климпуш-Цинцадзе, інформує Цензор.НЕТ.

"Це грубе порушення українського законодавства, яке прямо забороняє участь іноземців у передвиборчій агітації, зокрема в публічних заходах. Візит відбувся, незважаючи на наполегливі рекомендації МЗС України утриматися від таких кроків до завершення парламентських виборів.

Угорська влада продемонструвала зневагу до України як партнера, до її суверенітету і законів. Добрий сусід, яким Угорщина постійно представляє себе на міжнародних майданчиках, так не поводиться", - написала чиновниця.

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Климпуш-Цинцадзе констатувала, що всі спроби України налагодити діалог з Угорщиною, ґрунтуючись на взаєморозумінні та повазі, наштовхувалися фактично на мову ультиматумів.

Візит глави угорського МЗС Сійярто на Закарпатті в розпал виборчої кампанії є неприкритим втручанням у внутрішні справи України, - Климпуш-Цинцадзе 01

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