Поліцію Київської області очолив Андрій Нєбитов

Глава Національної поліції Сергій Князєв представив колегам нового главу поліції Київської області Андрія Нєбитова. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент комунікації Нацполіції.

Рішення про призначення нового керівника поліції Київщини було прийнято після завершення службового розслідування за фактом трагічної загибелі у Переяслав-Хмельницькому 5-річного Кирила Тлявова.

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"За результатами поліцейського розслідування притягнуто до відповідальності 12 працівників поліції. З них 6 керівників районного відділу поліції звільнено з посад. Керівників управління превентивної діяльності притягнуто до дисциплінарної відповідальності", - сказано в повідомленні поліції.

Зараз на заміщення вакантних посад в Переяслав-Хмельницькому відділі поліції оголошено конкурс.

"Саме блок безпеки – наша найбільша відповідальність. Подія, що призвела до смерті хлопчика у Переяслав-Хмельницькому, лягла чорним клеймом на всю роботу поліції. Однак ми щоденно повинні повертати довіру людей", – підкреслив голова Нацполіції.