Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
17.07.19 17:56

Поліцію Київської області очолив Андрій Нєбитов

Раніше Андрій Нєбитов обіймав посаду заступника начальника обласного управління поліції.

Поліцію Київської області очолив Андрій Нєбитов

Глава Національної поліції Сергій Князєв представив колегам нового главу поліції Київської області Андрія Нєбитова. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент комунікації Нацполіції.

Рішення про призначення нового керівника поліції Київщини було прийнято після завершення службового розслідування за фактом трагічної загибелі у Переяслав-Хмельницькому 5-річного Кирила Тлявова.

Читайте також: Поліція не покривала підозрюваних у вбивстві Кирила Тлявова, - Шевченко

"За результатами поліцейського розслідування притягнуто до відповідальності 12 працівників поліції. З них 6 керівників районного відділу поліції звільнено з посад. Керівників управління превентивної діяльності притягнуто до дисциплінарної відповідальності", - сказано в повідомленні поліції.

Зараз на заміщення вакантних посад в Переяслав-Хмельницькому відділі поліції оголошено конкурс.

"Саме блок безпеки – наша найбільша відповідальність. Подія, що призвела до смерті хлопчика у Переяслав-Хмельницькому, лягла чорним клеймом на всю роботу поліції. Однак ми щоденно повинні повертати довіру людей", – підкреслив голова Нацполіції.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100