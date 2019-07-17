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17.07.19 23:25

Випускники магістратури за 30 спеціальностями з 2020 року складатимуть єдиний держіспит, - Міносвіти

Кабінет Міністрів зобов'язав випускників магістратури 30 спеціальностей здавати атестацію у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

Випускники магістратури за 30 спеціальностями з 2020 року складатимуть єдиний держіспит, - Міносвіти

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства освіти і науки з посиланням на рішення уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми, на жаль, не маємо надійного, стандартизованого інструменту, щоб "виміряти" якість освіти випускників на виході з університету, адже в кожній установі свій підхід до оцінки. Таким інструментом має стати єдиний державний кваліфікаційний іспит - ЄДКІ, передбачений законом "Про вищу освіту". З наступного року ми почнемо цей іспит поступово впроваджувати. Підсумки ЄДКІ дадуть змогу об'єктивно оцінити як результати навчання і професійної готовності випускників, так і результати освітньої діяльності університетів", - сказала міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

З деяких спеціальностей іспит може проводитися у формі ЗНО.

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