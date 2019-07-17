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17.07.19 20:04

Росія надаватиме своє громадянство за спрощеною схемою всім жителям Донецької і Луганської областей. ДОКУМЕНТ

Глава держави-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку надання громадянства РФ жителям Донецької і Луганської областей. Йдеться як про окуповані, так і про вільні території.

Росія надаватиме своє громадянство за спрощеною схемою всім жителям Донецької і Луганської областей. ДОКУМЕНТ

Відповідний указ опубліковано на порталі правової інформації РФ, повідомляє Цензор.НЕТ. Раніше спрощена схема отримання російського громадянства поширювалася тільки на жителів окупованих територій.

"Внести... такі зміни: з підпункту "в" пункту 1 слова "окремих районів" виключити", - сказано в документі.

Таким чином, згідно з новою редакцією указу, право звернутися із заявою про прийом у громадянство РФ у спрощеному порядку надається "громадянам України та особам без громадянства, які мають дозвіл на тимчасове проживання в РФ, вид на проживання в РФ, посвідчення біженця, посвідчення про надання тимчасового притулку на території РФ або свідоцтво учасника держпрограми зі сприяння добровільному переселенню в РФ співвітчизників, що проживають за кордоном, які постійно проживали на територіях Донецької та Луганської областей України станом на 7 квітня 2014 року і 27 квітня 2014 року відповідно, а також їхнім дітям, зокрема усиновленим, подружжю і батькам".

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Цей указ набирає чинності з дня його підписання, 17 липня.

Нагадуємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Росія надаватиме своє громадянство за спрощеною схемою всім жителям Донецької і Луганської областей 01
Росія надаватиме своє громадянство за спрощеною схемою всім жителям Донецької і Луганської областей 02

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