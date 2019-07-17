Росія надаватиме своє громадянство за спрощеною схемою всім жителям Донецької і Луганської областей. ДОКУМЕНТ

Відповідний указ опубліковано на порталі правової інформації РФ, повідомляє Цензор.НЕТ. Раніше спрощена схема отримання російського громадянства поширювалася тільки на жителів окупованих територій.

"Внести... такі зміни: з підпункту "в" пункту 1 слова "окремих районів" виключити", - сказано в документі.

Таким чином, згідно з новою редакцією указу, право звернутися із заявою про прийом у громадянство РФ у спрощеному порядку надається "громадянам України та особам без громадянства, які мають дозвіл на тимчасове проживання в РФ, вид на проживання в РФ, посвідчення біженця, посвідчення про надання тимчасового притулку на території РФ або свідоцтво учасника держпрограми зі сприяння добровільному переселенню в РФ співвітчизників, що проживають за кордоном, які постійно проживали на територіях Донецької та Луганської областей України станом на 7 квітня 2014 року і 27 квітня 2014 року відповідно, а також їхнім дітям, зокрема усиновленим, подружжю і батькам".

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Цей указ набирає чинності з дня його підписання, 17 липня.

Нагадуємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.



