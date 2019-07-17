Україна - приклад епічного провалу російської дезінформації, - аналітик Atlantic Council Фрід у Конгресі США

Такою оцінкою поділився дослідник Atlantic Council і колишній координатор політики санкцій Держдепу США Деніел Фрід, виступаючи у вівторок на слуханнях Комітету Конгресу США з міжнародних відносин, присвячених урокам російської дезінформації в Європі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Через, можливо, ще один епічний російський провал, український патріотизм викристалізувався у прозахідному, проамериканському напрямку, що за інших умов, могло бути неможливим", - зауважив він.

Відповідаючи на питання конгресменів про найбільш вразливі країни для російської пропаганди, Фрід зауважив, що Україна залишається ціллю російських нападів. "Все ж вони є вразливими, бо їх атакують", - додав експерт.

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Серед європейських країн найбільш вразливих для російської пропаганди, Фрід назвав Угорщину, Чехію та Сербію.

Однак Росія проводить інформаційні операції і в країнах, які не вважаються вразливими, наголосив експерт, навівши приклад російської кампанії навколо каталонського референдуму в Іспанії, або Брекзиту у Великій Британії.

"Сонячне світло – найкраща дезінфекція", - погоджується Фрід і закликає висвітлювати російську дезінформацію. Фрід навів успішний приклад виборчої кампанії президента Франції Макрона, якій вдалось спрямувати увагу преси на факт наявності російської кампанії з дезінформації під час виборів і суспільство звертало увагу на дії Росії з розповсюдження даних кампанії майбутнього президента Франції.

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