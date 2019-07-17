Всі партнери України проти навіть того, щоб я дзвонив Путіну, - Зеленський

Про це він сказав в інтерв'ю, показаному в ефірі низки українських телеканалів у середу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Усі, скажемо так, партнери України проти навіть того, щоб я зателефонував Путіну. Я вирішив зателефонувати Путіну, тому що це питання, перш за все, України, питання наших громадян. Тому ми маємо дякувати нашим західним партнерам, дякувати всім за підтримку, але повинні мати також свою думку", - наголосив Зеленський.

Президент України зазначив, що його "всі лякали цією розмовою" з Путіним. "Але говорив я про наших людей. І чого лякатися і боятися, якщо правда на твоєму боці?" - наголосив він.

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"Знаєте, в чому річ, і чому воно дуже складне (питання припинення війни на Донбасі - Ред)? Тому що всі говорять: не дай Бог, якщо будуть прямі переговори з Росією, то знімуться санкції. Я, чесно кажучи, цієї моделі не розумію. Я був упевнений, що санкції впроваджуються не через мою розмову з президентом Російської Федерації, а санкції впроваджуються через те, що в нас забрали Крим і підтримують тимчасово окуповані території (Донбасу - Ред)", - сказав він.

Нагадаємо, 11 липня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Росії Володимиром Путіним. Пізніше в Офісі українського президента заявили, що ключовим у в розмові було питання про звільнення полонених українських військових моряків, захоплених Росією в листопаді 2018 року. У Кремлі заявили, що це була перша розмова Зеленського і Путіна "з ініціативи української сторони".