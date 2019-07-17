Російська телеведуча Дана Борисова, яка відвідувала окупований Крим і називала його російським, приїхала до Києва. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ATR.

Як написала російська телеведуча у своєму Instagram, вона прибула до Києва поїздом, проблем із прикордонною службою та митницею України у неї не було.

"До речі, про зустріч із прикордонниками і митницею. Вони заходили двічі - о пів на третю ночі і о пів на сьому ранку, ставили, звичайно, запитання і трохи потрусили речі. Але впустили до Києва спокійно, тихо і мирно. Так що всі сюди. Ми за мир і дружбу", - написала Борисова.

Під час прогулянки Києвом росіянка опублікувала в соцмережі відео Михайлівського собору, назвавши його "Києво-Печерською Лаврою".

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Борисова також повідомила, що в Україні бере участь у зйомках шоу "пацанки" для російського телеканалу "П'ятниця", в якому виступила наставницею і розповідатиме дівчатам, як позбутися алкогольної та наркотичної залежності. Раніше повідомлялося, що в 2017 році Борисова проходила лікування від наркозалежності в окупованому Криму.

"Сьогодні причастилася і сповідалася у своїй улюбленій церкві на Самуї. Наступного тижня буду вже в Росії, в Криму, - в таборі #НАС, в якому зустрічі зі мною чекають сотні людей", - писала Борисова. Пізніше цей пост був видалений із соцмереж російської телеведучої.