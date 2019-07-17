Майже 240 абітурієнтів з Луганської області подали документи на вступ до вишів через освітні центри

Про це повідомила Тетяна Поскрякова, начальник відділу професійної освіти та науки Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні в області працює 9 Освітніх центрів "Донбас-Україна", до яких уже звернулись за консультацією 562 особи. 238 - подали документи через ОЦ по Луганській області, 54 з них - абітурієнти з непідконтрольних територій - подали документи із тимчасовою довідкою", - розповіла вона.

У свою чергу, керівник Фонду "Відкрита політика" Ірина Жданова розповіла про інформаційну кампанію та роботу "гарячої лінії" для абітурієнтів, яка працює вже 4-й рік за підтримки ЮНІСЕФ та USAID: "Гаряча лінія Фонду "Відкрита політика" за ці роки прийняла понад 30 тисяч дзвінків. З них близько 5 000 дзвінків – з не контрольованих урядом України районів (НПУТ) Донецької і Луганської областей, територій вздовж "лінії розмежування". За період із січня по червень 2019 року було прийнято понад 3329 дзвінків, з них 823 – звернення з НПУТ, "лінії розмежування"".

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