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17.07.19 23:05

Домовилися готувати до взаємного звільнення підтверджених осіб у форматі 69 на 208, - Оліфер про переговори ТКГ у Мінську

На переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовилися почати підготовку до взаємного звільнення підтверджених осіб, утримуваних в ОРДЛО і які перебувають в установах пенітенціарної системи України.

Домовилися готувати до взаємного звільнення підтверджених осіб у форматі 69 на 208, - Оліфер про переговори ТКГ у Мінську

Про це повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Кучми Дарка Оліфер, інформує Цензор.НЕТ.

"У гуманітарній підгрупі підтверджено місце перебування 69 наших громадян, яких ми хочемо звільнити. В установах української пенітенціарної системи перебуває 208 осіб, яких запитує протилежна сторона.

Домовилися в найкоротші терміни провести роботу у двох паралельних напрямках: юридичне очищення і підготовка до взаємного звільнення підтверджених осіб і подальше підтвердження утримуваних осіб", - написала Оліфер.

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