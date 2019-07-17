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17.07.19 23:30

Зустріч помічників лідерів "Нормандської четвірки" позитивно позначилася на роботі контактної групи в Мінську, - Сайдік

Зустріч у нормандському форматі з врегулювання ситуації на Донбасі на рівні помічників лідерів, яка відбулася 12 липня, позитивно позначилася на роботі тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Зустріч помічників лідерів "Нормандської четвірки" позитивно позначилася на роботі контактної групи в Мінську, - Сайдік

Про це після переговорів у Мінську 17 липня заявив спецпредставник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Минулої п'ятниці в Парижі відбулася зустріч помічників лідерів "Нормандської четвірки". На ній обговорювалися подальші дії в рамках нормандського формату і в ТКГ. Ця зустріч надала значний імпульс нинішнім засіданням ТКГ і її робочих груп", - сказав Сайдік.

Він висловив упевненість, що зустріч у Парижі "матиме позитивний вплив на майбутню роботу загалом".

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