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18.07.19 07:50

МЗС доручено розробити механізм надання українського громадянства як другого, - Офіс президента

Київ може почати надавати етнічним українцям, які живуть за кордоном, громадянство України. Також отримати український паспорт за спрощеною процедурою зможуть люди, права і свободи яких порушують у їхніх країнах.

МЗС доручено розробити механізм надання українського громадянства як другого, - Офіс президента

Глава держави Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розробити механізм подвійного громадянства, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Офісу президента.

"Президент України доручає МЗС розробити механізм надання українського громадянства як другого для етнічних українців з дружніх нам країн, які прагнуть приєднатися до розвитку своєї історичної батьківщини. Також Володимир Зеленський доручає розробити механізм спрощеного надання українського громадянства людям, які страждають від порушення прав і свобод у своїх країнах", - йдеться в повідомленні.

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МЗС доручено розробити механізм надання українського громадянства як другого, - Офіс президента 01

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