Шукаємо економічну модель, як малозабезпеченим людям віком за 70 років не платити за комуналку, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав в інтерв'ю "Відверто з президентом", показаному в ефірі низки українських телеканалів у середу.

"З приводу тарифів можна дуже складними словами заспокоювати популізмом людей, говорити, що обов'язково потрібна детінізація економіки, демонополізація... Потрібен уряд і велике бажання! Ми вже навіть говорили з МВФ і Світовим банком, вони дуже боялися, що ми будемо різко зменшувати тарифи. Не тому, що вони проти, а тому, що вони знають, за рахунок кого і за рахунок чого. Щоб не було дійсно "дірки" в бюджеті", - сказав він.

Зеленський пообіцяв, що тарифи обов'язково будуть знижені. "Ми вже знизили тарифи на 12%, на мою думку, в цілому. Цього мало, але це перший крок. Будемо допомагати", - зазначив Зеленський.

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Президент також розповів про "дуже креативну ідею" з надання можливості не платити за комунальні послуги малозабезпеченим пенсіонерам віком від 70 років.

"Сьогодні наші хлопці знаходять економічну модель, як людям, яким за 70 років, коли людина не тільки на пенсії, але й фізично не може працювати, і достатньо вже попрацювала на країну, не платити комуналку. Це саме для малозабезпечених людей, думаю, що у нас це вийде. Я дуже хочу це зробити", - сказав він.