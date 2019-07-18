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18.07.19 07:42

Ворог за добу 15 разів атакував позиції ОС: втрат серед українських воїнів немає, поранено чотирьох терористів, - штаб

17 липня збройні формування РФ 15 разів порушили режим припинення вогню. З них 1 раз - із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм. Також противник відкривав вогонь по українських захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Ворог за добу 15 разів атакував позиції ОС: втрат серед українських воїнів немає, поранено чотирьох терористів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 1 раз: по околицях Катеринівки ворог бив із міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і крупнокаліберного кулемета.

"В результаті ворожих обстрілів втрат з нашого боку не зафіксовано. На кожен обстріл противник дістав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.

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За даними розвідки, 17 липня четверо окупантів дістали поранення.

Від початку цієї доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії розмежування, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали у прес-центрі ОС.

Ворог за добу 15 разів атакував позиції ОС: втрат серед українських воїнів немає, поранено чотирьох терористів, - штаб 01

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