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18.07.19 09:15

Дасть можливість припинити традицію "політичних терок", - Зеленський пояснив, навіщо йому більшість у Раді

Президент України Володимир Зеленський вважає, що отримання партією більшості на виборах до Верховної Ради дає можливість припинити традицію "політичних терок" і усунути необхідність з кимось про щось домовлятися.

Дасть можливість припинити традицію "політичних терок", - Зеленський пояснив, навіщо йому більшість у Раді

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю "Відверто з президентом", показаному в ефірі низки українських телеканалів у середу.

"Більшість у Верховній Раді дає можливість припинити цю традицію домовлятися, традицію "політичних терок", продавати місця, обмінюватися портфелями. Тому ми хочемо набрати більшість голосів, високий рейтинг, щоб зменшити цю можливість з кимось про щось говорити", - сказав президент.

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Зеленський зазначив, що йому не подобається вираз "політика компромісів". "Я думаю, що нам за ці 30 років достатньо компромісів. Хочеться нормальних чесних людей в уряд. Я хочу, щоб було більше молодих нормальних людей, свіжих. Хоча я маю сказати, що в цьому уряді є кілька людей, "незашкварених", як зараз висловлюються, з якими ми, можливо, будемо працювати. Але це ми вирішуватимемо", - додав він.

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