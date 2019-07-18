"Будемо нарощувати боєготовність своїх сил", - Столтенберг розповів про відповідь НАТО на вихід Росії з ДРСМД

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив у середу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи на щорічному форумі з безпеки в місті Аспен (штат Колорадо).

"Ми всі готуємося до ситуації у світі, в якій ДРСМД не існуватиме, а Росія матиме більшу кількість ракет середньої і меншої дальності", - сказав Столтенберг, виклавши далі заходи, які має намір вжити НАТО в разі, якщо Москва не відновить дотримання цього договору.

"Ми домовилися, що будемо координувати і зважувати вживані заходи не на рівні окремих держав, а на рівні всього альянсу. Ми не будемо дзеркально повторювати те, що робить Росія, це означає, що ми не станемо розміщувати елементи протиракетної оборони. Ми нарощуватимемо боєготовність своїх сил", - пояснив генсек альянсу.

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Він вважає, що Росія могла б у короткі терміни позбутися своїх крилатих ракет, які порушують норми ДРСМД.

"Як я говорив, у 1987 році вони змогли знищити близько 2 тис. ракет за кілька тижнів, тому почати знищувати ракети можна, якщо вони цього захочуть. Якби ми справді бачили з боку Росії бажання почати позбуватися цих ракет, я впевнений, ми б змогли знайти спосіб врятувати договір", - заявив Столтенберг.

"Вони змушені були визнати, що ракета існує, але вони заявляють, що вона не порушує ДРСМД. Це не так, - стверджував він. - США і їхні союзники незалежно прийшли до висновку, що ці ракети порушують договір".

"Якщо ми погодимося з тим, що Росія безкарно порушує цей договір, то ми підриваємо довіру не тільки до ДРСМД, а й до всіх інших договорів з контролю за озброєннями", - висловив думку генсек НАТО.

Столтенберг повторив оцінку, що на даний момент НАТО не бачить "з боку Росії жодних ознак" того, що вона продовжить дотримуватися ДРСМД і після 2 серпня, коли закінчується термін його дії.

"Інтегрована система ПРО вже дислокована в Європі, й у нас немає іншого виходу, як зміцнювати її. Я навмисне висловлююсь обережно, щоб не надто вдаватися в деталі, частково через те, що ми продовжуємо закликати Росію поновити цей договір. Нам би не хотілося давати Росії зайвий привід не відновлювати його виконання", - уточнив генсек альянсу.

Нагадаємо, в грудні 2018 року США пригрозили вийти з ДРСМД, якщо Росія не повернеться до виконання своїх договірних зобов'язань протягом 60 днів. У Вашингтоні і НАТО вважають, що Москва порушила угоду створенням ракети 9М729 (SSC-8 за класифікацією альянсу), здатної пролетіти понад 500 кілометрів. У Москві наявність такої ракети визнають, проте стверджують, що вона не порушує договору. Росія не виявила намірів відмовитися від використання цих ракет або знищити їх, зауважив генсек НАТО.

На початку серпня закінчується шестимісячний термін, який США надали Росії для усунення допущених нею порушень ДРСМД. В іншому разі Вашингтон остаточно відмовиться від угоди. 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про вихід Росії з договору.

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Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний у 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Ракети середньої і меншої дальності становлять найбільшу загрозу для світу, оскільки здатні досягти цілі протягом декількох хвилин і не залишають противникові шансів підготуватися до удару і відбити його.