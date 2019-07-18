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18.07.19 08:16

Зеленський сьогодні візьме участь у засіданні Нацради з антикорупційної політики

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики.

Зеленський сьогодні візьме участь у засіданні Нацради з антикорупційної політики

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба президента.

"У четвер, 18 липня, о 10:00 за участю президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання Національної ради з питань антикорупційної політики", - сказано в повідомленні.

Місце проведення: Офіс президента України (вул. Банкова, 11).

Нагадаємо, раніше Зеленський ввів першого заступника голови СБУ Івана Баканова і главу Державної митної служби Максима Нефьодова до складу Національної ради з питань антикорупційної політики.

Зазначимо також, що 26 червня президент України оновив склад Національної ради з питань антикорупційної політики. З повним складом Ради можна ознайомитися за посиланням.

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