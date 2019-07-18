У Конгресі США проголосували проти розгляду резолюції щодо імпічменту Трампа

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як свідчать результати голосування, 332 конгресмени виступили проти резолюції, 95 підтримали її. Голосування показало сильне розділення серед демократів.

Сама спікер Палати представників Ненсі Пелосі домагалася скасування розмов про імпічмент, і її прихильники виграли голосування в середу. Але воно також продемонструвало, що велика кількість демократів хочуть вжити заходи проти Трампа.

Грін запропонував резолюцію щодо імпічменту президента США після того, як Палата представників у вівторок засудила Трампа за висловлювання, націлені на чотирьох жінок у Конгресі.

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Демократ стверджував, потрібно піти далі і перейти до імпічменту Трампа за розпалювання расової напруженості в Америці.

"Нинішнє голосування має визначити, чи будемо ми карати президента. Вчора була чудова спроба. Я її підтримав. Але це не карає президента", - сказав Грін перед голосуванням.

Конституція США передбачає відсторонення президента шляхом висунення імпічменту в Палаті представників, а потім обвинувального вироку кваліфікованою більшістю (2/3) Сенату. На даний момент Сенат США контролюється республіканцями, що підтримують Трампа. Тому імпічмент нинішньому президентові США навряд чи загрожує.