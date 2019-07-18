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18.07.19 09:08

МВФ вважає курс американського долара значно завищеним

З урахуванням основних економічних індикаторів курс долара США завищений на 6-12 відсотків. Водночас курси євро, ієни та юаня перебувають на прийнятному рівні, вважають експерти МВФ.

МВФ вважає курс американського долара значно завищеним

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) дійшов висновку, що нинішній курс долара США значно завищений. З урахуванням основних короткострокових економічних індикаторів курс долара завищений на 6-12 відсотків, йдеться в доповіді МВФ, оприлюдненій у середу, 17 липня. Водночас курси євро, японської ієни та китайського юаня перебувають на прийнятному рівні.

Саме для Німеччини курс євро, враховуючи високе позитивне сальдо поточних операцій ФРН, занижений на 8-18 відсотків, вважають експерти МВФ. З метою зниження гігантського профіциту в сфері зовнішньої торгівлі МВФ радить Німеччині активніше інвестувати у внутрішню інфраструктуру.

У 2019 році Німеччина, за прогнозами мюнхенського інституту економічних досліджень ifo, знову отримає рекордний у світі профіцит за поточними операціями.

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Президент США Дональд Трамп і Єврокомісія постійно критикують Німеччину за це. Надмірним вважає німецький профіцит поточних операцій і один з високопоставлених представників МВФ.

Трамп постійно висловлює невдоволення тим, що курс долара дуже високий і в результаті перешкоджає американському експорту. У червні він розкритикував у зв'язку з цим і грошову політику Європейського Центробанку (ЄЦБ) та його глави Маріо Драги.

На думку американського президента, заходи, що вживаються ЄЦБ, несправедливо полегшують конкуренцію Європи зі США. Чим дешевше євро, тим конкурентоздатніші в ціновому плані європейські продукти в інших валютних регіонах.

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