"Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 13-17 липня.

За даними опитування, лідером електоральних симпатій залишається партія "Слуга народу", яку готові підтримати 49,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

Також у даний момент долають прохідний бар'єр "Опозиційна платформа - За життя" (10,5%), "Європейська Солідарність" (7,7%), "Батьківщина" (6,9%) і "Голос" (5,9% ).

Читайте також: "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" проходять до Ради, - опитування "Соцмоніторингу" та Інституту Яременка

Партію "Сила і честь" готові підтримати 3,8%, "Опозиційний блок" - 3,1%. Рейтинг інших політичних сил - менше 3%.

Порівняно з соцопитуванням, проведеним Соціологічною групою "Рейтинг" 29 червня - 3 липня, суттєво зріс рейтинг партії "Слуга народу" - з 47,0% до 49,5%.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 13-17 липня 2019 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки - 2,0%.