Гройсман пропонує провести наступні позачергові вибори до Ради одночасно з місцевими - у 2020 році

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ми зараз сформуємо Верховну Раду із 423 депутатів за старою системою, це означає, що ми п'ять років маємо жити в такій ситуації? Це неправильно. Тому, щойно ми його (парламент) сформуємо, треба провести реформу, зняти недоторканність, треба, щоб президент підписав відкриті списки, зменшити кількість депутатів, закріпити децентралізацію в Конституції, і через якийсь час йти на вибори", - сказав Гройсман.

Водночас прем'єр наголосив, що такі позачергові вибори необхідно проводити не влітку, а "навесні 2020 року або восени 2020 року, об'єднавши це з місцевими виборами, щоб було дешевше".

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На його думку, 250 депутатів парламенту - це оптимальна кількість для того, щоб було і представництво всієї України, й ефективність ухвалення необхідних рішень.

"До того ж впровадження відкритих списків підвищить якість обрання до парламенту", - додав він.

Крім того, Гройсман заявив, що не підтримує ідею впровадження системи двопалатного парламенту, оскільки це може уповільнити ухвалення рішень.