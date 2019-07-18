Через два місяці у нас точно буде новий глава НАЗК, - Рябошапка

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики в четвер у Києві, яке проходить під головуванням президента України Володимира Зеленського.

"Ми втратили голову НАЗК, напевно він, з огляду на вашу жорстку риторику, вирішив не ризикувати і написав листа, що сьогодні не прийде. Я думаю, що через два місяці у нас точно буде новий глава НАЗК. На виконання вашого доручення вже розроблено необхідний законопроект, і ми просто чекаємо, коли почне працювати новий парламент", - сказав Рябошапка.

Главою НАЗК є Олександр Мангул.

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