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18.07.19 11:39

Зеленський ініціює перевірку дотацій, отриманих агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт"

Президент Володимир Зеленський запропонував правоохоронним і антикорупційним органам перевірити і порівняти суму бюджетних дотацій, отриманих агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт", і виплачених акціонером дивідендів.

Зеленський ініціює перевірку дотацій, отриманих агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Зеленський на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики.

"У 2017-2018 роках одному з найбільших агрохолдингів України "Миронівський хлібопродукт" з держбюджету було виділено майже 2,5 млрд грн дотацій, так це називається. Насправді, він не потребує державної підтримки, тому що у нього є надприбутки і він щорічно виплачує величезні дивіденди своїм акціонерам", - сказав глава держави.

Зеленський запропонував правоохоронним і антикорупційним органам порівняти суму бюджетних дотацій, отриманих МХП, і виплачених акціонером дивідендів.

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