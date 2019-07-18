Руки зв'язані, стіни в крові, - у Святошинському районі Києва на балконі знайдено труп жінки. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інформатор".

Зазначається, що виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 8:40. За інформацією правоохоронців, жінка прийшла до своєї подруги в квартиру. На балконі вона знайшла закривавлене тіло власниці житла і викликала медиків. На жаль, жінка була мертва.

У загиблої зв'язані руки, а поруч лежав поламаний табурет. Попередня версія - вбивство.

Для з'ясування всіх обставин на місце викликали слідчо-оперативну групу та кінологів.

Деталі події встановлюються.

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