Ніхто не розуміє люстрацію, зате всі зрозуміють, коли посадять, - Саакашвілі про очищення влади

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів ексглава Одеської ОДА та лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі.

"А як люструвати, наприклад, Порошенка? Посадіть його! Це ж така історія: я подам до парламенту (законопроєкт про люстрацію - Ред.), парламент не затвердить, що я тоді можу сказати? "Я хотів"... Не вийде "хотєлками" (домогтися. - Ред.) щастя. Саджай, Саджай Порошенка. Все, крапка. Саджай - і тоді він не повернеться в політичний клас. Все інше буде на рівні заяв", - зазначив політик.

За словами Саакашвілі, ніхто не розуміє, що таке "люструвати".

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"Чи то з люстрою пов'язано, чи то із шандельєркою якоюсь. Ніхто не розуміє слово "люстрація". Саджати - всі розуміють. Коли його всі в наручниках побачать, коли він сидітиме в ізоляторі - це всі зрозуміють. Інакше ми знову продовжуємо українську традицію: говорити", - переконаний він.

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