У НАБУ почали надходити з СБУ матеріали на топ-чиновників. Такого не було ніколи, - Ситник

"Після нашої останньої зустрічі ми активізували роботу з антикорупційною прокуратурою: напрацьовано більше ніж 30 підозр, наразі вони в такому дуже прискореному режимі обговорюються детективами і прокурорами. Останнім часом було оголошено підозру чинному міністру, губернатору. Сьогодні, сподіваюся, буде оголошено підозру ще одній високій посадовій особі", - сказав він на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики у четвер під головуванням президента України Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Ситника, є суттєві зрушення в розслідуванні гучних актуальних справ, зокрема які стосуються оборонної сфери.

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"І тут я хотів би відзначити суттєве покращення відносин зі Службою безпеки України. Тому що, по-перше, до НАБУ почали надходити матеріали, які стосуються топ-чиновників, із СБУ. Такого раніше за чотири роки не було ніколи. Максимум приходили матеріали, які стосувалися невеликих чиновників. Зараз ситуація змінюється", - наголосив директор НАБУ.

"Я сподіваюся, це не короткостроковий момент, а тенденція", - додав він, подякувавши в.о. глави СБУ Івану Баканову, пише lb.ua.