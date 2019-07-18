"Укрметалургпром" звернувся до Гройсмана із закликом посприяти зниженню тарифу "Укренерго"

Про це заявив глава Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков у листі прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману, віцепрем'єр-міністру Володимиру Кістіону та міністру енергетики і вугільної промисловості Ігорю Насалику за підсумками круглого столу "Запуск оптового ринку електроенергії: перші результати та виклики", пише uaprom.

Каленков від імені металургів України ще раз підтвердив підтримку реформи ринку електроенергії, однак звернув увагу на низку питань, які є критичними для підприємств галузі, бо це пов'язано з формуванням кінцевої ціни на електроенергію для підприємств металургійної галузі України. "А саме нас турбує той факт, що попри те, що ціна на виробництво електроенергії, яка формується на ринку на добу вперед, не зросла, кінцевий тариф для підприємств галузі збільшився вище очікуваного ними рівня", - сказано в листі.

Основними причинами Каленков назвав суттєве зростання тарифу на передачу "Укренерго" і відсутність доступу до аукціонів з продажу електроенергії "Енергоатому". "У поточних умовах глобального зниження цін на металопродукцію та постійного зростання конкуренції на цільових ринках збуту, значне зростання кінцевої вартості електроенергії може негативно вплинути на економіку підприємств металургійної галузі України і створює ризики зі скорочення експорту металопродукції", - йдеться у зверненні.

У зв'язку з цим Каленков запропонував у терміновому порядку організувати зустріч за участю всіх залучених сторін (профільного міністерства, регулятора, генерації, споживачів) для вироблення механізмів щодо зниження тарифу "Укренерго" для промисловості. "Це може бути реалізовано або за допомогою актуалізації обсягів виробництва ВДЕ, дотування яких у поточній моделі ринку передбачено промисловістю, або ж перекласти всю компоненту на Гарантованого покупця. У разі актуалізації обсягів, розмір тарифу можна знизити на 26%, або до 230 грн/МВт-год (встановлений з 01.08.2019 рівень - 312 грн\МВт-год), у разі покладання обов'язків на Гарантованого покупця потенціал зниження тарифу досягає 66%", - сказано в листі.

Другий спосіб урегулювати ситуацію - забезпечити реалізацію "Енергоатомом" електроенергії для промисловості. "У поточному форматі 90% генерації "Енергоатом" має реалізувати для цілей населення і мереж, 10% - на Ринок на добу вперед, тобто промисловості з її рівним споживанням (базове навантаження становить до 85% від загального профілю) не залишається доступу до більш конкурентної атомної енергетики. При цьому 27.06 обсяг реалізації електроенергії "Енергоатомом" населенню на липень 2019 р. становив 4,1 ТВт-год, тоді як споживання населення в більш жаркий липень 2018 р. становило лмше 2,6 ТВт-ч. Таким чином, необхідно визначати цифру реалізації населенню на підставі прогнозного плану споживання, а інший обсяг забезпечити до реалізації на спецаукціонах для промисловості", - йдеться у зверненні.

На думку представників металургійної галузі, реалізація зазначених кроків дозволить забезпечити зростання вартості електроенергії для промисловості на допустимому рівні, що не перевищує 10% і таким чином забезпечить безперервну роботу всієї промисловості країни.