У ДБР є запитання до законності процедури закупівлі моторів для танків: у цьому кримінальному провадженні будуть мільйонні збитки, - Труба

"Є кілька кримінальних проваджень в оборонній сфері. Йдеться про розкрадання високопосадовцями. На цьому тижні ми провели кілька обшуків на бронетанкових заводах. Наразі у нас є питання щодо законності закупівлі моторів на танки", - повідомив він на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики під головуванням президента України в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Директор ДБР додав: "Не хочу забігати наперед, але в цьому кримінальному провадженні після проведення експертиз будуть мільйонні збитки".

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