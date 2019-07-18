Ситник просить повернути НАБУ повноваження подавати позови, розблокувати роботу з НАЗК та ухвалити закон про "прослушку"

Про це він сказав на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми дуже засмучені тим, що Конституційний суд визнав неконституційними наші повноваження щодо подання позовів. Було загалом подано 35 позовів щодо 97 угод на суму понад 6 млрд грн. Ці позови були виграні, фактично були зруйновані схеми на цю суму, і зараз, коли є рішення КС, є загроза втратити те, що вже було напрацьовано", - сказав Ситник.

Ситник попросив розглянути можливість внесення відповідних змін до законодавства, щоб повернути цей інструмент, який показав свою ефективність.

Директор НАБУ хотів би розблокування співпраці з Національним агентством з питань запобігання корупції.

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"Потрібно прибрати абсолютно незаконну преюдицію, яка була створена представниками НАЗК. Два роки ми ведемо дискусію про відновлення нашого доступу до баз даних декорацій, на сьогодні конструктиву з цього питання немає", - зауважив він.

Ситник також нагадав про погоджений ще у 2015 році законопроєкт про надання НАБУ права на незалежне прослуховування.

"Сподіваюся, що з переформатуванням роботи Національної антикорупційної ради це питання також отримає новий імпульс", - зазначив він.

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