Системні зміни на митниці почнуться вже через рік, - Нефьодов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Нефьодов повідомив під час зустрічі з бізнес-спільнотою, яка була організована Європейською Бізнес Асоціацією.

"Я очікую, що перші зміни почнуться вже до кінця року, а системні поліпшення почнуться не раніше ніж через рік. Наприклад, про електронну митницю ми можемо говорити не раніше ніж через рік. Але є речі, які можна реалізувати оперативно", – повідомив Нефьодов.

Новий голова митної служби додав, що вже наприкінці наступного тижня у нього з'явиться мінімальна команда, яка почне поетапно впроваджувати зміни.

Нефьодов також закликав бізнес-спільноту повідомляти йому про будь-які порушення на митниці та пов'язаних з ними осіб з метою ухвалення відповідних кадрових рішень.

"Я готовий від вас прийняти будь-яку інформацію про порушення, які допоможуть мені ухвалити відповідні кадрові рішення", - додав новий голова митної служби.

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Кабінет міністрів у грудні 2018 року ухвалив рішення реорганізувати Державну фіскальну службу України шляхом поділу її на державні податкову і митну служби. За підсумками конкурсного відбору голови податкової служби Кабмін 8 травня призначив її керівником Сергія Верланова, який раніше обіймав посаду заступника міністра фінансів України. Конкурс на посаду голови митної служби з середини квітня поточного року був заблокований рішенням Окружного адміністративного суду Києва за позовом народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенка" Андрія Антонищака.

Після розблокування конкурсу 5 липня Кабмін призначив першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова керівником Державної митної служби.



