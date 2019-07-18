Українці швидко звеличують і дуже швидко опускають, - Саакашвілі про падіння свого рейтингу

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів ексглава Одеської ОДА та лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі.
"Українці дуже швидко вміють звеличувати і дуже швидко вміють опускати. Я це на собі відчув. У 2015 році я історично був першим після Ющенка найпопулярнішим політиком", - зазначив він.
Причиною цього, за словами політика, є очікування швидких результатів.
"І ніби немовляти я не з'їв, нічого не вкрав - але вже через 4 місяці рейтинг у мене дуже впав; було, по-моєму, вже менше 10%. Чому? Тому що люди чекають дива швидко. І їх не можна звинувачувати. Їх стільки разів принижували, розводили, водили за ніс, що вони просто нікому не вірять. Так, це шаблон, але це факт. І вони хочуть швидко, не відходячи від каси, просто зараз. І цей цикл дедалі більше скорочується", - зазначив лідер РНС.
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