До незаконних схем з використанням державних облігацій причетні нардепи: сума збитків становить десятки мільйонів доларів, - Труба

"Нині є інформація про розкрадання і зловживання під час відчуження та купівлі державних облігацій. За попередніми даними, сума збитків становить десятки мільйонів доларів, і до цієї схеми також причетні народні депутати України", - розповів Труба на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики під головуванням президента України в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, нині кримінальне провадження перебуває на початковій стадії.
"Обіцяю, що найближчим часом суспільство, фахівці почують про наші результати за цими провадженнями", - додав він.