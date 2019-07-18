СБУ відкрила справу про сепаратизм проти спілки угорців Закарпаття

Як інформує Цензор.НЕТ, про це СБУ в Закарпатській області повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Зображення частини Закарпатської області в межах виборчих округів, на яких балотуються кандидати в народні депутати від угорської меншини (№68, 69 та 73), де розташовуються населені пункти з компактним проживанням угорської нацменшини (Притисянський район) розфарбовані в кольори угорського національного прапора і тим самим умовно відокремлені від іншої території області", - пише СБУ.

На думку СБУ, зображення частини Закарпаття на тлі угорського прапора містить ознаки посягання на територіальну цілісність України та може спровокувати сепаратистські настрої. Розповсюдження газети із цим зображенням буде вважатися публічним закликом до змін території або кордонів України.

Нагадаємо, раніше заступник глави МЗС Єгор Божок звернувся до Генпрокуратури та Служби безпеки з проханням відкрити справу з приводу зображення в газеті "Карпаталія", яку видає спілка угорців Закарпаття, карти з нібито належністю до Угорщини низки територій України.

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