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18.07.19 13:24

Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до РФ звільнити українських політв'язнів

Європейський парламент 18 липня ухвалив резолюцію, де закликав звільнити українських політв'язнів.

Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до РФ звільнити українських політв'язнів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Депутати виступили із засудженням грубого порушення Росією прав людини та норм міжнародного законодавства, а також з вимогою негайно звільнити українських громадян, які незаконно утримуються в Росії та в окупованому Криму.

Депутати ЄП звернулися до Росії з вимогою негайно та без додаткових умов звільнити українських моряків та кораблі, захоплені під час збройної провокації в районі Керченської протоки у листопаді минулого року.

За пропозицією депутатів, у резолюцію була внесена поправка, яка нагадує про трагедію рейсу МН17 та висновок міжнародної слідчої групи щодо винних у цьому злочині. Депутати ще раз закликали Росію визнати свою відповідальність за трагедію та повною мірою співпрацювати зі слідством.

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