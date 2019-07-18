У Москви і Києва різне розуміння обміну "всіх на всіх", - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Справді, під час телефонної розмови згадувалася ідеальна формула "всіх на всіх", говорилося, що в підсумку саме до цієї формули і було б бажано прийти", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи справді, як стверджує Зеленський, під час телефонних переговорів президентів двох країн Путін запропонував обмін "всіх на всіх".

"Але при цьому робилася обмовка, що розуміння слова "всіх" у російської та української сторони різний у деяких аспектах. Тому експерти мають зблизити це розуміння, і тоді реалізація стане ймовірнішою", - зазначив прес-секретар президента.

Пєсков уточнив, що йдеться "про відмінності в людях": "Кого вважають усіма: в Києві вважають одних, в Росії вважають інших, і навпаки".

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Відповідаючи на уточнююче запитання, чи говорить він зокрема про ув'язненого в РФ режисера Олега Сенцова, Пєсков сказав: "Я не буду говорити про персоналії, я вам кажу про принцип".

Напередодні Зеленський в інтерв'ю "Відверто з президентом", висловив упевненість, що обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" буде з часом реалізовано, але спочатку потрібно уточнити списки, а поки можна почати з тих, кого точно підтверджено, зокрема, з утримуваних в Росії українських моряків.

"Президент Російської Федерації мені сказав, що бачить вирішення питання полонених всіх на всіх. Я йому відверто сказав, що всіх на всіх я - з радістю, але є одна ситуація. Список наших всіх, тих хлопців, які перебувають саме на тимчасово окупованих територіях, не збігається зі списком людей, які контролюють зараз наші тимчасово окуповані території", - сказав Зеленський.

"Тому всіх на всіх ми обов'язково зробимо, але давайте спочатку повернемо всіх тих, хто є в Росії, є в Криму, і почнемо з моряків. Мені здається, що це нормальний крок для відновлення діалогу, і реальний сильний крок до того, щоб припинити війну", - підкреслив президент України.

Перша розмова президентів Путіна і Зеленського відбулася 11 липня.